КИУ: Проведение опросов в день голосования противоречит закону

13 октября 2020, 16:45

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября, сообщает пресс-служба КИУ.

«Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты. Так, законопроект №4043 «О внесении изменений в Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии» по опросам общественного мнения» предлагал предоставить ЦИК полномочия обеспечивать организацию подготовки и проведение опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения о проведении такого опроса. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах. Этот законопроект не был принят парламентом и был широко раскритикован профильными экспертами», – говорится в сообщении.

В КИУ подчеркнули, что на сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

«В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах и определяет полномочия членов избирательных комиссий», – отметили в организации.

«Учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и требует серьезной подготовки, в том числе разъяснительной работы среди граждан. Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования», – подытожили в КИУ.

Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.