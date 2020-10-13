Оккупанты из гранатомета открывали огонь возле поселков Зайцево и Веселое

13 октября 2020, 17:49

Российские оккупационные войска с начала суток 13 октября дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи населенных пунктов Зайцево и Веселое.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины дважды. После полуночи на Луганском направлении противник сделал три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Зайцево, а в 10.10, со стороны с. Веселое зафиксировано применение оккупантами автоматического гранатомета», - сообщил пресс-секретарь.

По словам Мотузяника, боевых потерь в результате этих обстрелов нет. Украинские военные огонь не открывали.