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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
13 октября 2020, 17:49

Оккупанты из гранатомета открывали огонь возле поселков Зайцево и Веселое

Российские оккупационные войска с начала суток 13 октября дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи населенных пунктов Зайцево и Веселое.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины дважды. После полуночи на Луганском направлении противник сделал три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Зайцево, а в 10.10, со стороны с. Веселое зафиксировано применение оккупантами автоматического гранатомета», - сообщил пресс-секретарь.

По словам Мотузяника, боевых потерь в результате этих обстрелов нет. Украинские военные огонь не открывали.

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