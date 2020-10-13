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Общественное мнение
Политика / Региональные
13 октября 2020, 15:06

Эксперты представили результаты социсследований и проанализировали особенности местных выборов на Донбассе

В столице во время пресс-конференции эксперты представили результаты соц. исследований и проанализировали особенности местных выборов на Донбассе. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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