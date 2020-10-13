В столице во время пресс-конференции эксперты представили результаты соц. исследований и проанализировали особенности местных выборов на Донбассе. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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13 октября 2020, 15:06
Эксперты представили результаты социсследований и проанализировали особенности местных выборов на Донбассе
В столице во время пресс-конференции эксперты представили результаты соц. исследований и проанализировали особенности местных выборов на Донбассе. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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