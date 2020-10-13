В Украине снова выявлено более 5 тысяч новых случаев COVID-19

13 октября 2020, 10:32

В Украине по состоянию на 13 октября зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге, - передает "ОстроВа".

"За прошлые сутки заболело 5133 человек, из них 267 детей и 234 медработников. За прошлые сутки было госпитализировано 865 человек", - заявил министр.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 107 летальных случаев от COVID-19, выздоровело 2152 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 270 587 человек, из них 16 879 детей и 18 156 медработников. Выздоровело 116 562 человек, летальных случаев - 5122", - сказал Максим Степанов.