Штрафы для бизнеса за нарушение карантина поднимут до 51 тысячи гривен

13 октября 2020, 13:04

Верховная рада Украины готовится поднять штрафы для бизнеса за нарушение карантина. За несоблюдение карантинных норм намерены штрафовать на сумму до 51 тысячи гривен.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, на следующей сессии в Раду внесут законопроект об усилении ответственности предпринимателей за нарушение карантина. Штрафы составят от 31 до 51 тысячи гривен.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - подчеркнул Радуцкий.

Он уточнил, что данный законопроект уже прошел согласование в комитете.