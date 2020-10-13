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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
13 октября 2020, 13:14

В Украину идет похолодание и дожди

В Украине 14-16 октября ожидается похолодание и дожди, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Ближайшей ночью в западной части страны и в Одесской области пройдут дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с, местами значительные дожди, в горах с мокрым снегом. Завтра днем дожди пройдут только в Карпатском регионе.

15 октября в Украине преимущественно без осадков. 16 октября в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди.

Температура в западной части в четверг и пятницу, а также в северных областях ночью 4-10°, днем 10-16°, на остальной территории ночью 8-14°, днем 17-23°. На высокогорье Карпат ночью и днем 0-6° тепла

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