Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца года

15 октября 2020, 14:07

На внеочередном заседании 13 октября правительство продлило карантин, введенный из-за эпидемии COVID, до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мир продолжает бить рекорды заболеваемости и усиливать карантинные мероприятия. В Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией. Эти меры направлены, прежде всего, на безопасность украинцев», - отметил глава Кабмина.

Среди основных нововведений:

Меняются правила относительно разрешенного количества людей в массовых собраниях. В «зеленой» зоне предлагается разрешить массовые мероприятия с участием не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в «желтой» — не более 30 человек, в «оранжевой» — не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

На территории региона, который находится в «зеленой зоне», Кабмин запретил работу заведений питания с 22:00 до 7:00.

Учреждениям среднего образования рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. В следующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение в зависимости от эпидемической ситуации.

Учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября с выездом студентов из общежитий (кроме сирот и лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, из регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой).