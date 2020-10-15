Продолжается рассмотрение административного дела главы главного управления нацполиции Луганщины Сергея Колесника против гражданина Сергея Чуба. 13 октября состоялось продолжение судебного заседания.
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15 октября 2020, 14:10
Продолжается рассмотрение административного дела главы ГУ нацполиции Луганщины против гражданина Сергея Чуба
Продолжается рассмотрение административного дела главы главного управления нацполиции Луганщины Сергея Колесника против гражданина Сергея Чуба. 13 октября состоялось продолжение судебного заседания.
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