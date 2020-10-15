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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Криминал / Региональные
15 октября 2020, 14:10

Продолжается рассмотрение административного дела главы ГУ нацполиции Луганщины против гражданина Сергея Чуба

Продолжается рассмотрение административного дела главы главного управления нацполиции Луганщины Сергея Колесника против гражданина Сергея Чуба. 13 октября состоялось продолжение судебного заседания.

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