Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

15 октября 2020, 15:56

Во время участия в Национальном земельном форуме в Черниговской области президент Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений». Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственную в коммунальную собственность, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил президент, этот шаг завершит реформу по децентрализации.

«Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность», - сказал он.

Так, 26 октября все общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития. В целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли.

«Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это – гарантия, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли», - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что 28 лет в Украине велись разговоры о земельной реформе, но дело не доходило даже до обсуждения соответствующего законопроекта.

«Почему? Ответ, на мой взгляд, очень простой. Различные политики разных времен, старые политики создали ширму с якобы заботы о людях, якобы защиты украинской земли, которая якобы принадлежит гражданам. Но они не позволяли людям быть полноценными владельцами, то есть владеть, пользоваться и распоряжаться самостоятельно землей», - заявил президент, отметив, что зато активно действовал «серый» рынок земли.

Поэтому сегодня - действительно исторический день, подчеркнул Зеленский.

«Это важно для завершения децентрализации. Ведь именно общины лучше знают, как организовать свою жизнь: где должен быть садик, школа, коммунальные дороги, садовые насаждения и промышленные объекты», - отметил он.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщил, что в Украине больше нет 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, как ранее утверждалось.

«Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что эта земля у государства», - отметил он.

Сейчас, по его словам, в государственной собственности находится лишь более 2 млн га земли, которые указом президента передаются в собственность общинам. После передачи земель ОТГ у государства остается всего 750 тыс. га в акте постоянного пользования (земли Академии наук, Минобороны, Пенитенциарной службы и т.д.), по которым сейчас осуществляется инвентаризация и присваиваются кадастровые номера с целью недопущения вывода в частную собственность.

«Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли - сколько он платит налогов, а также у кого находятся недра государства, выведенные через механизм бесплатной приватизации. Это украинская земля, она никуда не исчезла, и она имеет фамилию, имя и отчество владельца, и дату, когда из-за липовых приказов выводили в частную собственность украинскую землю», - добавил Лещенко.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что в рамках земельной реформы для украинских фермеров будут введены льготные условия для доступа к рынку земли. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование, или в пожизненное наследуемое владение, или могут быть переоформлены в аренду с рассрочкой платежа до 10 лет. Такие фермеры смогут получить земельные участки по стоимости на уровне денежной оценки, без проведения земельных торгов.

«Кроме того, с целью систематизации и обобщения информации о владении, пользовании и распоряжении земельными участками Минэкономики работает над созданием системы мониторинга земельных отношений», - отметил Петрашко. Эта система будет показывать прозрачную информацию о состоянии в области земельных отношений для всех украинцев.

Кроме того, по его словам, Минэкономики ожидает принятия важных земельных законопроектов № 2194 и № 2195, которые должны ввести дерегуляции в сфере земельных отношений, минимизировать контакт гражданина с чиновником, ввести цифровую трансформацию Госгеокадастра и электронные аукционы.