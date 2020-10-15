В мире число умерших от COVID-19 достигло почти 1,1 миллиона

15 октября 2020, 09:58

На утро 15 октября в мире в общем обнаружено 38,74 миллиона случаев заражения коронавирусом, включая 1,09 миллиона летальных, а выздоровели от болезни уже более 29,12 миллиона. Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

Отмечается, что 38746513 человек заболели COVID-19, из них умерли 1096881 человек, выздоровели 29126752.

Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (8150043). Количество умерших - 221843, выздоровели - 5278753 человек. На втором месте по количеству больных - Индия (7307097), а далее следует Бразилия (5141498).

В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

На сегодня во многих странах фиксируется полномасштабная вторая волна пандемии и снова усиливаются карантинные ограничения