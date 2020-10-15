Россия вышла из консультационной группы по MH17

15 октября 2020, 16:18

Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

Как передает Укринформ, соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел РФ.

При этом ответственность за срыв трехсторонних консультаций российские власти возлагают на официальную Гаагу.

В частности, в заявлении упоминается июльское решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

В российском МИД сочли, что "подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них".

Российская сторона также заявляет, что власти Нидерландов в рамках расследования крушения MH17 защищают свои "конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы".