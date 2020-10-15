В Северодонецке в подвале многоэтажки произошёл взрыв. Погиб мужчина

15 октября 2020, 10:53

Сообщение о взрыве в подвале многоэтажки в МЖК «Мрия» поступило вчера, 14 октября, в 18.16 в Северодонецкий отдел полиции, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате взрыва погиб 53-летний местный житель. По факту гибели мужчины начато уголовное производство.

Выездом следственно-оперативной группы предварительно установлено, что в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет - вероятно, РГД, в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте.

Во время осмотра помещения погибшего, в квартире было обнаружено и изъято: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, резьбовое соединение реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, 5 пуль.