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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
15 октября 2020, 11:49

Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковское - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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