За сутки в Киеве коронавирусом заболели 445 человек

15 октября 2020, 12:43

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом. 17 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 535 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. И 18 девочек от четырех до 17 лет. 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. И 16 мальчиков от двух лет до 17. Заболели также 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 106. В Соломенском - 67. В Оболонском районе - 52 случая», - отметил Кличко.