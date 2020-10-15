В Киеве агитатору-ветерану нанесли 8 ударов ножом

16 октября 2020, 16:40

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии волонтера «УДАРа» - участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек.

Об этом мэр заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

«Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать», - сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил медиков, которые спасли раненому жизнь.

«Я очень благодарен нашим медикам, которые спасли парню жизнь. Потому счет шел буквально на минуты! И полиция сработала оперативно. Нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение», - сказал Кличко