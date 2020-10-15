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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
16 октября 2020, 18:00

Вселенский патриарх планирует посетить Украину на День Независимости

Вселенский патриарх Варфоломей намерен посетить Украину в следующем году. Визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с Варфоломеем в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле. Глава государства во время разговора один на один с патриархом обсудил ситуацию на Донбассе.

"Хоть сложно, но есть шаги вперед. До вашего приезда у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное - о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России - очень хочется, чтобы они вернулись домой", - заявил Зеленский.

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