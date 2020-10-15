ООС: Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе

16 октября 2020, 09:58

За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили.

Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.