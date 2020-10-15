В Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
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16 октября 2020, 10:10
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 5992 новых случая
В Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
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