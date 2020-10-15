8 областных центров в Украине – в «красной» зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, к «красной зоне» отнесены 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов и город Северодонецк.
Кроме того, в «красную зону» внесли:
города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
Славянский район Донецкой области;
город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
города Лисичанск и Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
город Нежин Черниговской области.