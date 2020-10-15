16 октября 2020, 10:14 8 областных центров в Украине – в «красной» зоне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Так, к «красной зоне» отнесены 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов и город Северодонецк. Кроме того, в «красную зону» внесли: города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области; Славянский район Донецкой области; город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; город Васильков и Бориспольский район Киевской области; города Лисичанск и Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области; город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области; города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области; Сумской район Сумской области; города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области; город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области; город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области; город Нежин Черниговской области. Твитнуть Загрузка... Загрузка...