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Общественное мнение
Общество
16 октября 2020, 10:14

8 областных центров в Украине – в «красной» зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, к «красной зоне» отнесены 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов и город Северодонецк.

Кроме того, в «красную зону» внесли:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск и Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;

Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

город Нежин Черниговской области.

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