Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

16 октября 2020, 10:49

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Беларусь объявила в международный розыск. Она объявлена в розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред нацбезопасности).

При этом в России против нее не возбуждали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.