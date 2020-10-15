На Луганщині продовжується боротьба з розповсюдженням ризикового податкового кредиту

16 октября 2020, 13:15

Діяльність ризикових суб’єктів господарювання знаходиться під постійним пильним наглядом податківців Головного управління ДПС у Луганській області.

Так, співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом вересня поточного року встановлено розповсюдження низкою підприємств регіону ризикового податкового кредиту на суму понад 156 млн гривень.

Проведені аналітичні дослідження показали, що ці суб’єкти господарювання сформувавши в системі електронного адміністрування ПДВ ліміт, за рахунок реєстрації податкових накладних на отримання продуктів харчування (свіжі абрикоси, персики, кавуни, ковбаса, м’ясо та інше), здійснили подальшу реєстрацію податкових накладних на відвантаження інших товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, мастило, автозапчастини, дрова паливні та інше) невідомого походження. При цьому у цих горе-підприємців були відсутні як робітники та транспорт, так і приміщення для збереження швидкопсувних товарів та наявність послуг з перевезення придбаної (реалізованої) продукції.

Складені аналітичні дослідження, з ознаками кримінальних правопорушень за ст.ст. 366, 209 КК України, передано для прийняття рішення відповідно ст. 214 КПК України до правоохоронних органів.