В Украине с начала года совершено 460 кибератак на органы государственной власти

19 октября 2020, 14:24

Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы госвласти и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что с начала года было заблокировано 2,5 тысячи веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.

Среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов по НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд. гривен ущерба государству. А потом - разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов.

Как отметили в СБУ, всего за 9 месяцев 2020 по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).

За этот период было привлечено к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.

Также по еще одному направлению кибербезопасности - противодействию ботофермам, которые распространяют деструктивный контент, в том числе с РФ, удалось с января нейтрализовать 16 сетей мощностью более чем 60 000 ботов. Одну из таких ботоферм, которая работала по заказу РФ и террористическуой «ДНР», оперативники СБУ разоблачили в конце сентября.

"Подобные ботофермы значительно активизировались накануне местных выборов. Поэтому СБУ активно противодействует информационным фейкам, антигосударственной пропаганде и сепаратизма в интернете. Всего в 2020 году по материалам Службы начато 42 дела за преступления против основ национальной безопасности, 24 человек осуждены", - отметили в ведомстве.