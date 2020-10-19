19 октября 2020, 14:41

Президент Владимир Зеленский требует разработать программу страхования врачей от COVID-19. Сегодня состоялось селекторное совещание по ситуации с коронавирусом под его председательством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители правительства на селекторном совещании отметили, что 571 миллион гривен субвенции перечислили в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что его беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях.

"Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19", - указано в сообщении.