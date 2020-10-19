На Луганщине ввели новые карантинные ограничения

19 октября 2020, 14:48

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС Луганской области утвердила дополнительные противоэпидемические ограничения и запреты - кроме тех, которые предусмотрены в соответствующем постановлении Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«В частности, комиссией решено дополнительно к ограничениям, определенным пунктами 11-14 постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 (с изменениями) «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», на территории области вводятся новые запреты», - говорится в сообщении.

В частности, становится невозможным посещение учебных заведений - общего среднего, профессионально-технического, профессионального пред высшего и высшего - получателями образования, кроме учащихся (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учащихся.

Запрещается также прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры (кроме «автоконцертов»).

Прекращается прием посетителей в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»). Посещение заведений общественного питания запрещается после 22:00 и до 7:00.

Кроме того, руководителям органов управления образованием и учебных заведений общего среднего, профессионального, специального пред высшего и высшего образования поручено внедрить использование технологий дистанционного образования и ввести с 15 октября до 15 ноября 2020 года дистанционное обучение.

Как сообщалось, Луганская область с 19 октября впервые за время пандемии попала в «красную зону» опасности по COVID-19.