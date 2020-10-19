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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
19 октября 2020, 10:02

В Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 8418 случаев;

Волынская область - 10 986 случаев;

Днепропетровская область - 11 108 случаев;

Донецкая область - 7133 случая;

Житомирская область - 10 095 случаев;

Закарпатская область - 11 825 случаев;

Запорожская область - 6483 случая;

Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;

Кировоградская область - 1591 случай;

Киев - 30848 случаев;

Киевская область - 12924 случаи;

Львовская область - 25 103 случая;

Луганская область - 2467 случаев;

Николаевская область - 5865 случаев;

Одесская область - 19 079 случаев;

Полтавская область - 6051 случай;

Ривненская область - 16 034 случая;

Сумская область - 9104 случая;

Тернопольская область - 17 503 случая;

Харьковская область - 29 113 случаев;

Херсонская область - 2570 случаев;

Хмельницкая область - 11 035 случаев;

Черновицкая область - 17 866 случаев;

Черкасская область - 6892 случая;

Черниговская область - 6779 случаев.

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