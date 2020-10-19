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Общественное мнение
Общество / Региональные
19 октября 2020, 15:04

В НСЗУ рассказали о медицинской помощи при COVID 19

В Национальной Службе здоровья Украины ответили на пять самых распространенных вопросов, которые задают люди относительно медицинской помощи при COVID-19. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.

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