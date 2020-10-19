В Бахмутском районе загорелся мусорный полигон

19 октября 2020, 11:55

Спасатели тушат пожар, развернувшийся на мусорном полигоне в Бахмутском районе 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Так, сегодня в 8:20 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории санкционированной свалки в с. Семигорье.

Спасатели выяснили, что происходит горение мусора на площади примерно 200 кв. м., и приступили к тушению пожара. Свалка действующая, ее общая площадь составляет 4 га.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.