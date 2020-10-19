Металлурги оккупированной Макеевки объявили забастовку

19 октября 2020, 12:25

На оккупированной территории работники Макеевского металлургического завода не вышли на работу, перегородили бетонными плитами подъезды к предприятию, требуя выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщается на странице "Информационного навигатора" в Фейсбук.

Уточняется, что сотрудники Макеевского металлургического завода объявили забастовку и полностью остановили работу предприятия. Они требуют выплаты полной суммы задолженности по зарплатам с начала июня.

"Причиной для бунта стала очередная задержка выплаты задолженности за несколько месяцев.", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация днями произошла в Енакиево.

"Несмотря на уговоры директора Николаенко, никто из сотрудников так и не вышел на работу в ночную смену. Более того, рабочие перегородили все подъезды к предприятию бетонными блоками", - отмечается в сообщении.

Протестующие обратились к коллегам из оккупированных Стаханова и Алчевска с просьбой присоединится к бунту. "Пытаясь сдержать недовольство населения, руководство так называемого «Внешнеторгсервиса» выплатило Стахановскому заводу ферросплавов и Алчевскому металлургическому комбинату – 10% долга за июль", - рассказывает источник.

"Оккупационные власти требуют от работников предприятий немедленно приступить к работе и смиренно ждать выплат. Вот только обещаниям руководства никто из разнорабочих давно не верит. Боевики рискуют оставить город без отопления, поскольку централизованная система отопления напрямую завязана на производственных мощностях предприятия", - уточняется в информации.