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Общественное мнение
Власть
19 октября 2020, 12:46

В Раде назвали число нардепов, которые переболели COVID-19

В Верховной раде назвали число народных депутатов, которые переболели COVID-19. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня болеют и переболели 60 парламентариев.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета.

"По состоянию на сегодня болеет или переболели (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами которые, к сожалению, заболели", - рассказал глава парламента.

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