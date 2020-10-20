20 октября 2020, 14:12

На оккупированной территории Донецкой области за последние сутки выявили 114 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает фейковый "минздрав ДНР".

Всего по состоянию на утро, 19 октября, сообщается о 5392 подтвержденных случаях инфекции COVID-19, из них 367 закончились летально.

Также за сутки выявлено 212 случаев пневмоний (оккупационные власти не относят их к коронавирусной инфекции - "ОстроВ"), из них в 119 случаях больные были госпитализированы. "Всего на лечении 1987 пациентов с пневмониями, из них 381 на кислородной поддержке (+54 за сутки)", - пишут оккупанты.