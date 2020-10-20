На Донетчине горе-родителей будут судить за смерть 2-летнего сына от голода

20 октября 2020, 14:40

Завершено досудебное расследование по факту злостного невыполнения родительских обязанностей, что привело к смерти 2-летнего ребенка в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

Следствие установило, что мальчик родился 18 января 2017 года. Родители всячески избегали контроля со стороны врачей за его развитием и состоянием здоровья.

«Из-за ненадлежащего кормления у ребенка развилась белково-энергетическая недостаточность (влияние голода) и другие заболевания. Когда состояние здоровья ухудшилось, он был госпитализирован. Врачи назначили необходимый курс препаратов для улучшения состояния малолетнего пациента, а также призвали родителей к обеспечению его полноценного питания», - говорится в сообщении.

В апреле прошлого года мальчик умер, он весил в два раза меньше необходимой нормы для трехлетнего ребенка.

По факту началось досудебное расследование по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» УК Украины.

Следователи полиции назначили судебную комплексную экспертизу, которая длилась больше года. По результатам вывода, смерть ребенка была бы полностью предупреждена при условии надлежащего кормления и стационарного лечения.

По согласованию с прокуратурой в суд в отношении родителей направлены обвинительные акты. Им грозит до 5 лет лишения свободы.