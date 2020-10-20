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Общественное мнение
Общество / Региональные
20 октября 2020, 17:00

На Донбассе места для больных с подозрением на COVID-19 заполнены на 100%

В Донецкой и Луганской областях места в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19 заполнены на 100%. Такие данные приведены в статистике Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 19 октября, Донетчина и Луганщина первыми достигли такого показателя.

При этом места для пациентов с подтвержденным COVID-19 там еще остаются: заполнены 33% мест в Донецкой и 71,4% в Луганской областях.

Напомним, загруженность мест является одним из индикаторов установления зон карантина, однако – именно загруженность мест для пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, а не коек для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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