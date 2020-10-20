Депутаты «Слуги народа» снова собрались провести заседание на Донбассе

20 октября 2020, 17:38

Депутаты монобольшинства на этой неделе собираются на Донбасс, чтобы провести там выездное заседание. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде Украины.

«Завтра 120 депутатов "Слуги народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, а на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей», — сказал президент.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, на востоке Украины депутаты пробудут с 21 по 23 октября, оплатят ее сами народные избранники со своего кармана.

По словам депутата фракции СН Александра Качуры, сначала поедет первая половина, потом — вторая. «Слуг народа» развезут по всей линии разграничения. А добираться на Донбасс будут на поезде.

Фракция «Слуги народа» поедет на Донбасс не в полном составе. Основная причина — коронавирус. Кто-то из депутатов болеет, а кто-то находится на самоизоляции. Те, кто едут на восток, также будут придерживаться карантинных норм.

В то же время поездка на Донбасс для депутатов «Слуги народа» добровольная и необязательная. Об этом в комментарии «Украина 24» заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев. Также он уверяет, что этот визит не связан с выборами, ведь планировался он давно.

Депутаты от «Слуги народа» ранее уже планировали провести выездное заседание на Донбассе, но оно не состоялось.