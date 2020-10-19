В Украине зафиксировано 5469 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129533 пациента выздоровели.
Всего проведено 2847376 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3044 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8523 случая;
Волынская область - 11 164 случая;
Днепропетровская область - 11393 случаи;
Донецкая область - 7389 случаев;
Житомирская область - 10 471 случай;
Закарпатская область - 11 956 случаев;
Запорожская область - 6616 случаев;
Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
Кировоградская область - 1642 случая;
Киев - 31310 случаев;
Киевская область - 13 166 случаев;
Львовская область - 25 392 случая;
Луганская область - 2576 случаев;
Николаевская область - 6053 случая;
Одесская область - 19343 случаи;
Полтавская область - 6300 случаев;
Ривненская область - 16 184 случая;
Сумская область - 9321 случай;
Тернопольская область - 17 738 случаев;
арковской область - 29 559 случаев;
Херсонская область - 2629 случаев;
Хмельницкая область - 11 239 случаев;
Черновицкая область - 18 081 случай;
Черкасская область - 7095 случаев;
Черниговская область - 6980 случаев.