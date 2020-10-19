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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
20 октября 2020, 10:01

В Украине зафиксировано 5469 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129533 пациента выздоровели.

Всего проведено 2847376 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3044 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 8523 случая;

Волынская область - 11 164 случая;

Днепропетровская область - 11393 случаи;

Донецкая область - 7389 случаев;

Житомирская область - 10 471 случай;

Закарпатская область - 11 956 случаев;

Запорожская область - 6616 случаев;

Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;

Кировоградская область - 1642 случая;

Киев - 31310 случаев;

Киевская область - 13 166 случаев;

Львовская область - 25 392 случая;

Луганская область - 2576 случаев;

Николаевская область - 6053 случая;

Одесская область - 19343 случаи;

Полтавская область - 6300 случаев;

Ривненская область - 16 184 случая;

Сумская область - 9321 случай;

Тернопольская область - 17 738 случаев;

арковской область - 29 559 случаев;

Херсонская область - 2629 случаев;

Хмельницкая область - 11 239 случаев;

Черновицкая область - 18 081 случай;

Черкасская область - 7095 случаев;

Черниговская область - 6980 случаев.

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