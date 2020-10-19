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Общественное мнение
Общество
20 октября 2020, 10:30

Варшава отменила празднование Нового года из-за COVID-19

Власти Варшавы решили отменить в этом году празднование Нового года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая, передает Укринформ со ссылкой на Onet.

«В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не произойдет. Это событие будет отменено. Здоровье жителей важнее», - сообщила в понедельник Галецкая.

Ежегодно в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.

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