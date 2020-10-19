За попытку продажи ребенка жительнице Мариуполя грозит до 15 лет тюрьмы

20 октября 2020, 10:53

Горе-матери из Мариуполя, которая пыталась продать собственного младенца за 400 тысяч гривен, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«Завершено досудебное расследование в отношении жительницы Мариуполя, обвиняемой в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица) УК Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 19-летняя девушка не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа «оценила» в 400 тысяч гривен.

При получении денежных средств от «покупателя» злоумышленница была задержана, а ребенок передан под надзор врачей в городскую детскую больницу.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.