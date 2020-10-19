У Зеленского отреагировали на решение суда по делу книги о Стусе

20 октября 2020, 11:09

В Офисе президента приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге «Дело Василия Стуса, сообщили в пресс-службе ОП.

«Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге «Дело Василия Стуса». Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права», – говорится в сообщении.

При этом в ОП удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. «Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти», – отмечается в сообщении.

«Однако, поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден, считаем странным определения истца Медведчука В. В. как «персонажа (действующего лица) произведения». Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто «персонажем произведения». Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой», – отметили в ОП.

При этом у президента подчеркнули, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией, в любых проявлениях.

«Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц», – сказано в сообщении