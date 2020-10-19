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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
20 октября 2020, 12:30

На Луганщине при попытке разобрать гранату пострадали отец и сын

В Луганской области пострадали отец и сын, которые пытались разобрать гранату, сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими было обнаружено и изъято: 20 патронов калибра 7,62 мм, запал УЗРГМ, 2 ножа кустарного производства, около 50 граммов пороха. Следователям в ходе досудебного расследования предстоит установить происхождение боеприпасов.

На момент взрыва в квартире также находилась жена владельца квартиры, которая купала в ванной комнате полуторагодовалого внука. К счастью они не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ч.1 ст. 115 «несчастный случай» и ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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