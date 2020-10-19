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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
20 октября 2020, 13:42

Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за коронавируса

В Беларуси международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны коронавируса. В связи со вспышкой инфекции могут закрыть маршруты в Украину.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, сообщает "БелТА".

Он заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В связи с этим многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины.

"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - заявил он.

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