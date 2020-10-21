В Кривом Роге задержали торговцев оружием, связанных с РФ

21 октября 2020, 09:11

Накануне местных выборов Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из России.

По предварительной версии следствия, организаторы группы, двое местных жителей, занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, получаемых оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переработки и хранения средств поражения фигуранты использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по «модернизации» оружия.

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Во время проведения следственно-оперативных действий по месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Также у организаторов группы выявлено документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого «Собрания коренных народов земли русской «Вече Руси», которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины. По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать «втемную» представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.