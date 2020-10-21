В Польше новый антирекорд заболеваемости COVID-19: более 10 тысяч случаев

21 октября 2020, 14:00

За последние сутки в Польше зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Польши в Twitter.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет 202 579. При этом более 3 851 человек умер от недуга. Вылечились около 100 тысяч человек.

Больше всего новых заражений выявили в Малопольском (административный центр Краков) - 1315, Мазовецком (Варшава) - 1162, и Силезском (Катовице) - 1008 воеводствах.

За последние сутки в Польше умерли 130 пациентов, в том числе 13 - непосредственно от COVID-19, а 117 - от других болезней, осложненных коронавирусом.

В больницах страны находятся 9439 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 757 человек.