«Шахтер» встречается в Мадриде с «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА

21 октября 2020, 14:38

Футболисты донецкого «Шахтера» в среду, 21 октября, проведут поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горняков» будет принимать лучшая команда Испании - мадридский «Реал».

Матч "Реал" - "Шахтер" покажет телеканал "Футбол 2". Текстовая трансляция - на Укринформе. Начало - в 19.55.

Встречу, которая пройдет на "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде, будет обслуживать бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем.

В другом поединке группы В Лиги чемпионов итальянский "Интер" на "Джузеппе Меацца" в Милане сойдется с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.