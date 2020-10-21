В Украине выросли цены на жилье

21 октября 2020, 15:00

Цены на первичном рынке жилья в третьем квартале 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Экономическая правда.

На первичном рынке жилья однокомнатные квартиры подорожали на 9,3%, двухкомнатные – на 5,9%, трехкомнатные – на 8,1%.

На "вторичке" однокомнатные подорожали на 11,9%, двухкомнатные – на 11,2%, трехкомнатные – на 8,5%.

По данным госстата, в июле-сентябре рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

На "вторичке" в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4%.