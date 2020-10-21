Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
21 октября 2020, 16:35

Кравчук рассказал, как реинтегрировать Донбасс

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса. Для этого властям нужно принять специальный пакет законов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук объяснил, что вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, поэтому должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на временно оккупированных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера, в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — отметил Кравчук.

Глава украинской делегации признался, что не знает, сколько необходимо принять таких законов, но «они будут охватывать всю систему жизни».

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: