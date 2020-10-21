Кравчук рассказал, как реинтегрировать Донбасс

21 октября 2020, 16:35

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса. Для этого властям нужно принять специальный пакет законов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук объяснил, что вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, поэтому должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на временно оккупированных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера, в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — отметил Кравчук.

Глава украинской делегации признался, что не знает, сколько необходимо принять таких законов, но «они будут охватывать всю систему жизни».