ОБСЕ зафиксировала очередной грузовик, приехавший из РФ к боевикам

21 октября 2020, 17:00

СММ ОБСЕ зафиксировала, как колонна грузовиков с территории РФ заехала на подконтрольную боевикам часть Донецкой области, а вскоре покинула ее. Об этом сообщается в отчете миссии.

Вечером 16 октября в 21:57 БПЛА СММ зафиксировал как в Украину въехали 2 грузовика военного типа, которые направились к дороге около подконтрольного боевикам Манича, где ожидала другая колонна грузовиков.

Около 50 минут проводилась разгрузка груза, во время которой присутствовали 22 человека. После этого обе колонны двинулись в сторону Успенки, где расположен неофициальный пограничный пункт пропуска (под контролем «ДНР»).

Вторая автоколонна отсоединилась от первой, и выехала из Украины, а первая продолжила свой путь до Донецка. В Ворошиловском районе колонна один грузовик заехал на территорию объекта.

СММ уже фиксировала автоколонны грузовиков в ночное время в данном районе в июне и июле 2020 года