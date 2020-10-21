Кравчук поддержал позицию Зеленского об амнистии для жителей ОРДЛО

21 октября 2020, 09:42

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно «очищены», а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально», - пояснил Кравчук.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что вопрос амнистии «нужно детально изучить».

«Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь», - добавил он.