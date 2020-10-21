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Общественное мнение
Власть
21 октября 2020, 16:22

Кабмин выделил полмиллиарда гривен на дезинфицирующие средства в школах

Кабинет министров принял постановление "О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования". На эти цели выделено 539 млн гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Согласно документу, средства выделяются "на закупку дезинфицирующих средств для обработки рук и кожи и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей".

Документом вносятся изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение образования "Новая украинская школа".

Постановлением предусмотрено установление объема расходов потребления по программе 2211230 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" в сумме 539 498,1 тыс. гривен.

Перераспределение расходов осуществляется в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

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