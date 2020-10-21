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Общественное мнение
Общество
21 октября 2020, 10:18

ВОЗ заявила о рекордном количестве случаев COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 за неделю 12-18 октября - 2,4 млн больных.

Как передает Укринформ, об этом говорится в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

Также за неделю зафиксировали 36 тысяч смертей из-за осложнений от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, за неделю в Европе количество новых случаев возросло на 25%.

При этом в Америке и в Азии сообщается об уменьшении больных, но в совокупности они составляют половину новых случаев и смертей в мире за неделю.

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