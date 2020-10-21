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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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21 октября 2020, 10:47

В Украине установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19

По состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132219 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2880105 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2686 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 8644 случая;

Волынская область - 11 367 случаев;

Днепропетровская область - 11 705 случаев;

Донецкая область - 7629 случаев;

Житомирская область - 10 634 случая;

Закарпатская область - 12 112 случаев;

Запорожская область - 6784 случая;

Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;

Кировоградская область - 1697 случаев;

Киев - 31869 случаев;

Киевская область - 13 419 случаев;

Львовская область - 25 702 случая;

Луганская область - 2686 случаев;

Николаевская область - 6256 случаев;

Одесская область - 19 957 случаев;

Полтавская область - 6880 случаев;

Ривненская область - 16 428 случаев;

Сумская область - 9509 случаев;

Тернопольская область - 17 970 случаев;

Харьковская область - 30 272 случая;

Херсонская область - 2739 случаев;

Хмельницкая область - 11 561 случай;

Черновицкая область - 18 314 случаев;

Черкасская область - 7314 случаев;

Черниговская область - 7164 случая.

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