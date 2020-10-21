В Украине установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19

По состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132219 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2880105 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2686 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8644 случая;
Волынская область - 11 367 случаев;
Днепропетровская область - 11 705 случаев;
Донецкая область - 7629 случаев;
Житомирская область - 10 634 случая;
Закарпатская область - 12 112 случаев;
Запорожская область - 6784 случая;
Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;
Кировоградская область - 1697 случаев;
Киев - 31869 случаев;
Киевская область - 13 419 случаев;
Львовская область - 25 702 случая;
Луганская область - 2686 случаев;
Николаевская область - 6256 случаев;
Одесская область - 19 957 случаев;
Полтавская область - 6880 случаев;
Ривненская область - 16 428 случаев;
Сумская область - 9509 случаев;
Тернопольская область - 17 970 случаев;
Харьковская область - 30 272 случая;
Херсонская область - 2739 случаев;
Хмельницкая область - 11 561 случай;
Черновицкая область - 18 314 случаев;
Черкасская область - 7314 случаев;
Черниговская область - 7164 случая.