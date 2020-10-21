В Донецкой области прошел рыболовный турнир «Закрытие сезона на Марьевском»

21 октября 2020, 11:30

На Марьевском водохранилище (Донецкая область) в период с 13 до 17 октября состоялся рыболовный турнир «Закрытие сезона на Марьевском». Регистрация на соревнование, несмотря на сложности с карантином, началась еще в прошлом декабре, поэтому все желающие успели купить эхолот, внести задаток и вооружиться хорошим настроением. Ежегодный фестиваль проводится с целью популяризации рыболовного спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также повышения спортивного мастерства у участников.

Соревнования прошли согласно всем правилам спортивной ловли карпа, утвержденным Федерацией Украины. В списке участников значились такие опытные участники, как «Острые крючки» (г. Одесса), «ВС Carp» (г. Белая Церковь), «Славутич» (Черкасские Тишки), «Успех» (г. Харьков), «ExtremeCarp» (г. Покровск) и другие. После регистрации команды прошли жеребьевку, определяющую очередность турнира, после чего отправились на подготовку. Количество участников в команде составило 2-3 равнозначных спортсмена, а вступительный взнос — 7000 гривен.

Бальная система состояла из семи крупных рыб и общего веса. Теплая погода благоволила участникам: все 98 часов, что шли соревнования, на улице держалась плюсовая температура, совсем не обычная для октября. По окончанию соревнования участников ждал праздничный фуршет, а также вручение кубков, медалей от спонсоров, грамот и, конечно же, распределение призового фонда. Помимо основных призовых мест, были награждены участники за первую пойманную рыбу и лучший средний вес. Турнир «Закрытие сезона на Марьевском» оставил после себя незабываемые впечатления и стал последним в этом соревновательном году.

Для справки

Ежегодно в осенне-весенний период на Марьевском водохранилище проводятся рыболовные состязания. Среди известных турниров, проведенных в 2020 году — кубок «IRON FISH», Carp Pro «Grand Flat League», турнир «Orient Monsters Cup» и даже Кубок Украины. Любители рыбной ловли выбирают Марьевское водохранилище за просторную акваторию, видовое разнообразие (здесь интересно как спиннингистам, так и приверженцам донной ловли), оптимальные климатические условия и удобное расположение (легко добраться до места практически из любого уголка страны). Все соревнования в 2020 году проводились с поправкой на требования Законов Украины, связанные с ограничениями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.